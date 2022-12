Nach fast zwei Jahren Das Impfzentrum des Rhein-Kreises ist Vergangenheit

Es waren Bilder, die in den vergangenen Monaten Seltenheitswert hatten. Man kann sogar von einem „Endspurt“ reden, der am Sonntag im Impfzentrum des Kreises beobachtet werden konnte. Am letzten Tag der Einrichtung an der Hellersbergstraße nutzten noch einmal viele Menschen die Gelegenheit, sich ihre Impfdosis abzuholen. „Beim Hausarzt ist es etwas komplizierter, da dachten wir, dass wir lieber noch mal ins Impfzentrum gehen“, sagten etwa Karl-Heinz und Jutta Winkler. Überrascht ob des Andrangs zeigte sich auch Raphael Hermanski, stellvertretender Leiter der Einrichtung. „Zuletzt war es vergleichbar voll, als wir erstmals die neuen Impfstoffe angeboten haben“, sagte er. Um 18 Uhr war das Impfzentrum dann Geschichte.