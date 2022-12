Umstellung im Rhein-Kreis Acht Standorte der Sparkasse Neuss werden SB-Filialen

Bereits seit Jahren und durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt, sagt Sparkassen-Vorstand Marcus Longerich, registriere die Sparkasse Neuss bei ihren Kunden „gravierende Veränderungen“ im Nutzungsverhalten. Bargeldloses Bezahlen setze sich auch im eigentlich bargeld-affinen Deutschland immer mehr durch, entsprechend gingen die Abhebungen an Geldautomaten zurück, alltägliche Bankgeschäfte würden zunehmend per App auf dem Smartphone erledigt. Die Konsequenz aus Sicht der Sparkasse: Acht kleinere Filialen, an denen bereits in der Vergangenheit Personal nur noch zur Beratung, nicht jedoch für Ein- und Auszahlungen, Überweisungen oder ähnliches zur Verfügung stand, sollen im kommenden Jahr zur reinen Selbstbedienungsstelle werden. Betroffen sind die folgenden Sparkassen-Standorte: