Neue Straßen in der Region Auszeichnung für Radwegkonzept im Rheinischen Revier

Das Konzept sieht in der gesamten Region zahlreiche Radvorrangrouten vor. Auf diesen sollen Radfahrer deutlich schneller, bequemer und sicherer zu ihren Zielen gelangen können – und das auch über größere Strecken. Geplant ist auch ein Radschnellweg, sozusagen die Autobahn unter den Radwegen. Dieser Schnellweg soll von Mönchengladbach aus über Erkelenz, Hückelhoven und Heinsberg weiter in Richtung Aachen führen. Realisiert werden soll das Konzept nach und nach in den kommenden 20 Jahren. Zunächst einmal soll das Konzept bis 2025 mit Hilfe von Studien entwickelt werden. Anknüpfend daran planen auch die Kommunen den Ausbau ihrer Radnetze. So sind in Erkelenz in den kommenden Jahren ebenfalls mehrere Fahrradstraßen geplant, die die Anbindung der Außenorte an die Innenstadt verbessern sollen.