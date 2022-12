Auf den Punkt in Grevenbroich Kirche wird pünktlich zur Christmette fertig

Dem neuen Versammlungsraum hat der Kirchenvorstand den Namen „KiRaA“ gegeben. Das steht für „Kirchen-Raum Allrath“. Eine Eröffnungsfeier für den Raum wird es im neuen Jahr geben. „Aus dem Versammlungsraum wird der Blick immer in den Kirchenraum gehen, was ganz neue Begegnungs- und Dialogmöglichkeiten eröffnen wird, in alle Richtungen, wie die Gemeinde hofft“, betont Meik Schirpenbach.