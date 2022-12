ZRR legt Studie in Jülich vor Revier setzt auf Wasserstoff

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) sieht großes Potenzial in einer großflächigen Ansiedlung von Wasserstoffproduktion im Gebiet der drei Tagebaue. Das ist das Ergebnis der Studie „Wasserstoffwertschöpfungskette im Rheinischen Revier“, die die ZRR in Jülich jetzt vorgestellt hat. Die Zukunftsagentur ist für die Verteilung von Fördermitteln verantwortlich und soll den durch den Braunkohleausstieg bedingten Strukturwandel in der Region koordinieren. Die Studie beantwortet die Kernfragen, welche Rolle das Rheinische Revier in einer künftigen Wasserstoffwirtschaft spielen kann und welche Potenziale zur regionalen Wertschöpfung über die Produktion von Wasserstofftechnologien im Rheinischen Revier bestehen.