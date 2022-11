Korschenbroich zählt zum Rheinischen Revier Was das geplante Radverkehrskonzept für die Stadt bedeutet

Korschenbroich wird Teil einer nachhaltigen Modellregion. Die Auftaktveranstaltung hatte am 24. Februar letzten Jahres stattgefunden, dabei waren knapp 70 Gebietskörperschaften. Auch der Fahrradclub ADFC hatte seine Ideen einbringen können. Beim Radwegenetz orientiert man sich an den Nachbarn in den Niederlanden. Die Radfahrer sollen sich auf Schnellverbindungen freuen, aber auch auf Radvorrangrouten. „Um das Basisradnetz haben wir uns nicht gekümmert“, erklärte Kaulen.