Jahreshauptversammlung in Kapellen : Turnvereins-Vorstand freut sich über Hallenbad-Entscheidung

Jahreshauptversammlung in Kapellen

Kapellen Bei der Jahreshauptversammlung des TV Jahn Kapellen konnte Präsident Klaus Calvis eine positive Jahresbilanz ziehen. Entgegen dem allgemeinen Trend ist die Mitgliederzahl leicht gestiegen.

Zudem konnte ein Vertrag mit der Stadt Grevenbroich, der den Weiterbetrieb des vereinseigenen Schwimmbads in Neukirchen bis 2023 garantiert, unter Dach und Fach gebracht werden.

Nicht nur zahlreiche sportliche Erfolge konnte der Verein im vergangenen Jahr auf seine Fahnen schreiben. „Auch die finanzielle Situation kann sich sehen lassen“, sagte Calvis, der jedoch darauf hinwies, dass die Verwaltungs- sowie die Übungsleiter- und Trainingskosten stetig steigen. „Da die von Landessportbund, Kreis und Stadt fließenden Zuschüsse stark gesunken sind, werden sich wohl Beitragsanpassungen in Zukunft eventuell nicht vermeiden lassen“, meinte der Präsident. Dies werde, wenn überhaupt, in einem moderaten Rahmen bleiben – denn: „Wir wollen, dass unser Sport bezahlbar bleibt“, betonte der Vereinschef. Von den Delegierten wurde anschließend das gesamte geschäftsführende Präsidium des Sportvereins mit Präsident Klaus Calvis, Vizepräsident Axel Schlüter, Geschäftsführerin Wiebke Granato und Schatzmeisterin Vera Behrens entlastet.

Im Verlauf der Versammlung wurde auch die Mannschaft des Jahres 2018 gekürt. Der Titel ging diesmal an das Herren-Tennisteam des TV Jahn, das im vergangenen Jahr ungeschlagen in die zweite Verbandsliga aufgestiegen ist. Die Wahl zur Ehrenamtlerin des Jahres fiel diesmal auf Jela Felten. „Sie hat mit ihrem großen Engagement bei der Betreuung der Kinder-Tanzgruppen sowie der Rückenschule auch zum Ansehen des Turnvereins in der Öffentlichkeit beitragen“, lobte Präsident Klaus Calvis.