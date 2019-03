Energieerzeugung in Grevenbroich: Windtest erprobt neuen Flüster-Rotor

Grevenbroich Etwas ganz Neues wird zurzeit auf dem Windtestfeld bei Frimmersdorf aufgebaut: Die Windkraftanlage „Vertical Sky A 32“ ist nach Herstellerangaben besonders leise, einfacher aufzubauen und zu warten. Und sie gefährde weniger Vögel.

Die Technik kommt aus Dübendorf in der Schweiz. Die Firma Agile Wind Power mit 27 Mitarbeitern will ihr neues Produkt, die „Vertical Sky A 32“, auf den Markt bringen. Es gibt höhere und leistungsstärkere Windräder, doch Geschäftsführer Patrick Richter wartet mit anderen Eigenschaften auf. „Unsere Anlage ist im Betrieb drei Mal so leise wie andere, in hundert Meter Abstand liegen wir unter 40 Dezibel“, schildert der 45-Jährige. Damit könne die „Vertical Sky“ näher an Wohnbebauung errichtet werden, eigne sich für dezentrale Stromerzeugung.