Freiwillige in Grevenbroich gesucht: Stadt wirbt bei Netzwerktreffen am 8. April um neue Spielplatz-Paten

Grevenbroich Der Wunsch der Stadt: Für jeden der 71 Spielplätze soll es einen festen Ansprechpartner geben, der freiwillig ein Auge auf den Platz hat und der Stadt Mängel mitteilt.

Der Termin steht – pünktlich zum Beginn der „Draußen-Spiel-Saison“: Für Montagabend, 8. April, 18 Uhr, sind Spielplatz-Anwohner aus allen Teilen der Stadt Grevenbroich in die Alte Feuerwache an der Schloßstraße 12 eingeladen. Dort möchte die Stadt um neue Spielplatz-Paten werben und den Austausch mit denjenigen pflegen, die bereits eine Patenschaft eingegangen sind.

Bisher haben sich fünf Paten für Spielplätze etwa in Kapellen, Wevelinghoven und Münchrath gefunden, sieben weitere Bürger sollen Interesse bekundet haben. Das klingt erst einmal nach wenigen Spielplatz-Paten, allerdings hat der Fachdienst Jugendarbeit um Christian Abels auch erst im November offensiv begonnen, nach Spielplatz-Paten zu suchen. „Wir können stolz darauf sein, dass sich in so kurzer Zeit einige Menschen gemeldet haben“, sagt Hilde Seuring vom Fachbereich. Trotzdem: Es sollen mehr Paten werden. Die Patenschaften sollen Bürger für ihren Ortsteil sensibilisieren. Gleichzeitig sollen Spielplätze attraktiver werden, auch indem die Kontrolle auf den Flächen verstärkt wird. Und: Mit Patenschaften soll eine Anlaufstelle für Bürgerbelange geschaffen werden. Auch Nachbarschaftsgemeinschaften könnten laut Stadt solche Patenschaften übernehmen. Allein gelassen werden sie aber nie: Die Stadt sichert Hilfe zu. Dazu zählen die Reinigung und die Gerätewartung, die Ausübung des Hausrechts, Unterstützung durch städtisches Equipment sowie Beratung.

Grundlage für eine Patenschaft ist die Unterzeichnung einer Vereinbarung, in der auch geregelt ist, dass Paten ehrenamtlich aktiv sind. Anita Zimmermann, die die Nachmittagsbetreuung in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven leitet, hat kürzlich eine solche Vereinbarung unterschrieben und kümmert sich um den Spieplatz neben der Schule – mit anderen Kollegen und Schülern. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Platz zu pflegen und zu verschönern“, sagt sie. Eine Bedingung: Sie musste auch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen – das ist Pflicht für alle, die Spielplatz-Pate werden möchten. Infos bei Hilde Seuring unter 02181 608652 oder via E-Mail an spielplatz@grevenbroich.de.