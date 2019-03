Rheydter Straße in Grevenbroich : Schule und Anwohner sind für Tempo 30

Rene Sell, kommissarischer Leiter der Erich-Kästner-Schule, macht sich für die Beibehaltung von Tempo 30 auf der Rheydter Straße stark. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Diskussion um Tempo 30 flammt wieder auf. Nach dem CDU-Antrag, das Limit auf zwei Hauptstraßen aufzuheben, fordern Erich-Kästner-Schule und Anwohner den Erhalt auf der Rheydter Straße.

Von Carsten Sommerfeld

Die Debatte um Tempo 30 auf Hauptstraßen geht in die nächste Runde. Nach einem CDU-Antrag, das Limit auf Rheydter und Lindenstraße aufzuheben, haben sich René Sell, kommissarischer Leiter der Erich-Kästner-Schule, und die Schulpflegschaft in Schreiben an die Ratsfraktionen gewandt. „Das Tempo 30 auf der Rheydter Straße muss bleiben, um den Schulweg der Kinder sicherer zu machen“, betont Sell. Auch Anwohner fordern die Beibehaltung, sie haben 160 Unterschriften gesammelt.

2017 hatte die Stadt auf Rheydter Straße, Lindenstraße und Auf der Schanze „30“-Schilder an Schulen, Kita, Wohnheimen und Seniorenzentren aufgestellt. Im Februar hatte die CDU beantragt, das Tempo 30 auf Rheydter und Lindenstraße aufzuheben, das Limit stehe „einem geregelten Verkehrsfluss entgegen“. Beide Straßen seien gut ausgebaut, verfügten über Fußgängerampeln. Zudem würden die Haupteingänge der Grundschule, Kita Traumzauberhaus und des Seniorenzentrums Lindencarre an Seitenstraßen liegen. Der Rat hatte den Antrag in die Sitzung am 28. März verwiesen. Bereits 2018 hatte „Mein Grevenbroich“ die Aufhebung auf der Rheydter Straße gefordert, die FDP forderte eine Überprüfung der drei 30er Zonen. Zudem läuft laut Stadt am Verwaltungsgericht eine Klage gegen die Tempo-30-Beschilderung auf den drei Straßen.

Info Viele Schüler müssen Rheydter Straße queren Verkehrschaos An mehreren Grundschulen sorgen Eltern, die morgens ihre Kinder direkt vor die Schule fahren, für Verkehrschaos Vorher halten Die Erich-Kästner-Schule rät Eltern, ihr Kind bereits am Elsener Kirmesplatz abzusetzen. Diese und viele andere Schüler müssen die Rheydter Straße überqueren. In der dunklen Jahreszeit besteht an der Ampel ein Eltern-Lotsendienst.

Rene Sell stellt, wie er im Schreiben erklärt, „mit Erschrecken fest“, dass die Diskussion aufs neue entbrannt sei. „Ich halte es für gewagt zu sagen, dass der Haupteingang der Schule nicht an der Rheydter Straße liegt, dort verläuft der Schulweg“, sagt Sell. Nach Auskunft von Eltern habe Tempo 30 „eine deutliche Verbesserung in Bezug auf eine sichere Überquerung der Straße gebracht“. Bei Tempo 50 sei es zu gefährlichen Situationen an der Fußgängerampel gekommen, „da Autofahrer die Übergänge der Lichtsignale bis zur letzten Sekunde ausreizten und mit mehr als 50 Stundenkilometern an Schülern vorbeifuhren, die eigentlich schon die Straße hätten überqueren können“, erklärt Sell.

Die Grünen teilen seine Ansicht. Auch Anwohner machen sich für die Beibehaltung von Tempo 30 stark. Michael Wirtz und Klaus Langer haben Bürgeranträge gestellt. „Zudem wurden „160 Unterschriften gesammelt, die wir der Stadt übergeben werden“, kündigt Wirtz an. Er weist auf die Nähe „schutzwürdiger Einrichtungen“ hin, aber auch auf „extremen Verkehrslärm“: „Gegen 3.30 Uhr wecken einen die Lkw, das Haus zittert“, schildert er. Klaus Langer berichtet, dass er nach einem großen Wand-Riss ein Gutachten in Auftrag gegeben habe. „Dabei wurden die Grenzwerte für die Erschütterungsbelastung bei Tag und Nacht überschritten.“ Er vermutet noch höhere Werte bei Tempo 50.