TuS Grevenbroich : Trainer-Team macht Werbung fürs „schönste Stadion im Rhein-Kreis“

Grevenbroich Die jungen Fußballerinnen des TuS Grevenbroich packen nicht nur an, um anderen zu helfen. Sie sind auch sportlich auf der Höhe. Das Trainer-Team Alex Schäfer und Dirk Kaufmann will den Mädchen- und Frauen-Fußball jetzt noch weiter ausbauen.

Die Abteilung hat sich vorgenommen, die Jugend des mittlerweile 110 Jahre alten TuS wieder neu aufzubauen – „und den Verein gemeinsam mit der Seniorenabteilung zu seiner alten Stärke zurückzuführen“, wie Alex Schäfer meint. In diesem Zusammenhang müsse es auch gelingen, den TuS wieder mehr in das Blickfeld der Grevenbroicher zu rücken – und sie wieder zu den Spielen in das Schlossstadion zu holen. „Einfach mal auf einen Kaffee, eine Cola oder eine Wurst vorbeikommen und die familiäre Atmosphäre genießen“, wirbt der beruflich als Kichenmalermeister tätige Trainer für einen Besuch „in einem der schönsten Stadien des Rhein-Kreises Neuss“.

Neele Brandt will wieder in die Jugend-Bundesliga

Schäfer und Kaufmann wollen vor allem den Mädchen- und Frauenfußball in Grevenbroich publik machen. „Der Zusammenhalt in unseres Teams ist groß“, sagt der 42-Jährige und meint: „Sie sind voll in den Verein integriert.“ Die beiden Trainer sind mittlerweile nicht nur für das Coaching der jungen Spielerinnen verantwortlich, sondern so etwas wie Ansprechpartner in allen Lebenslagen. „Die Mädchen rufen sogar nachts an, wenn sie Probleme haben“, sagt Dirk Kaufmann (45).