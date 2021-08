Einsatz in Grevenbroich : Razzia wegen illegal eingesetzter Arbeiter in der Logistik

Grevenbroich Zoll und Bundespolizei durchsuchen seit den frühen Morgenstunden am Dienstag im Großraum Grevenbroich zahlreiche Gebäude. Ursache der Razzia sollen Arbeitskräfte mit gefälschten Papieren in Logistikunternehmen sein.

Um kurz vor 8 Uhr umstellten zahlreiche Bundespolizisten in Bedburg in einem Gewerbegebiet ein Hotel, in dem offenbar Arbeiter untergebracht werden. Wenige Hundert Meter entfernt wurde zeitgleich ein großes Logistikunternehmen von der Bundespolizei abgeriegelt; niemand kam mehr rein oder raus. „Ich weiß nicht, was hier los ist. Das hat es hier noch nie gegeben“, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens, die wie andere ihrer Kollegen nicht auf das Gelände gelassen wurde. Um kurz vor neun Uhr kam ein „Gefangenenbus“ der Bundespolizei, um Mitarbeiter abzutransportieren.