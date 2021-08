Verkehrskonzept für Rheinische Revier : Politiker wollen Klarheit über geplante Radschnellwege

Grevenbroich Im Rahmen der Strukturwandel-Projekte sollen Radschnellwege im Rheinischen Revier angelegt werden. Vier dieser „Highways“ hat der Mobilitätsausschuss des Rhein-Kreises vorgeschlagen. Grüne und SPD wollen nun wissen, ob eine Anbindung an den ÖPNV und bestehende Radverkehrsnetze vorgesehen ist.

Neben der Abfrage des „Status quo“ möchten die beiden Fraktionen Klarheit über die Anbindung der geplanten Radschnellwege an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie an die bestehenden Radverkehrsnetze – regional und im Rhein-Kreis. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt, ob ein weiterer Ausbau der lokalen oder kreisweiten Radverkehrsnetze vorgesehen ist, um auch kleine Orte sowie Neubau- und Gewerbegebiete an die Schnellwege anschließen zu können.