Kirche in Grevenbroich : Prior Bruno Robeck spricht jeden Morgen live über Domradio

Prior Bruno Robeck (l.) im Kreise der Zisterziensermönche, die in Langwaden auf eine alte Tradition zurückblicken können. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Langwaden Der Langwadener Prior Bruno Robeck ist jetzt bundesweit im Domradio zu hören. Noch bis Samstag steht er jeden Morgen für das Geistliche Interview zum Tagesevangelium zur Verfügung. Weil das immer zur selben Zeit beginnt, musste der Pater eine kleine Änderung im ansonsten streng geregelten Tagesablauf der Zisterzienser vornehmen.

Schon seit Jahrzehnten beginnt der Gottesdienst der Mönche stets zur selben Stunde: Um 7.45 Uhr versammeln sie sich allmorgendlich in der Klosterkirche zum Gebet. „Diese Zeit fällt exakt mit dem Beginn der Serie des Domradios zusammen“, sagt Bruno Robeck, der nun den Gottesdienst um eine Viertelstunde auf 8 Uhr verlegt hat. Auf diese vorübergehend neue Gottesdienstzeit sollten sich die Gäste des Zisterzienserklosters einstellen. Wegen der Ferien rechnet der Prior in den nächsten Tagen aber nicht mit einer allzu großen Zahl von Besuchern. „Vor allem an den Wochentagen ist es in dieser Zeit etwas ruhiger als sonst“, sagt er.

Was Bruno Robeck an seinem täglichen Radioauftritt reizt: „Er wird jeden Morgen live gesendet und findet in Interview-Form statt – er ist also keine klassische Morgenandacht“, berichtet der Mönch, der seit 2016 auch Mitglied im Diözesanpastoralrat des Erzbistums Köln ist. Das Interview gebe ihm Gelegenheit, seine Gedanken zum Tag zu äußern – und auch etwas über seine eigene Person zu verraten.

So erfuhren die Hörer in der Montagsausgabe etwa, dass der Prior sein Wirken im Kloster nicht als Beruf, sondern als Berufung, „als ein ganzes Lebenskonzept“ ansieht. „Ich bin ein Priester, Seelsorger und Gesprächspartner, daneben bin ich Beter und Gemeinschaftsmensch – all das gehört dazu“, sagt er. In einem Frage-und-Antwort-Spiel äußert Robeck zudem jeden Morgen seine Gedanken zum Tagesevangelium. „Diese kurze Interview-Zeit bietet Gelegenheit zur Spontanität – das finde ich hochspannend.“

Die Reihe „Evangelium“ gehört zu den Dauerbrennern des Domradios. Wöchentlich wechselnd, geben Frauen und Männer mit unterschiedlichen Hintergründen jeden Morgen Impulse zuVersen aus dem Neuen Testament. Im Gespräch mit Moderatoren entschlüsseln sie die Texte vor allem mit Blick auf die Frage, welche Anregungen die Bibelstellen für das heutige Leben geben können. „Ich habe mich gerne auf die Sendereihe eingelassen. Sie gibt mir Gelegenheit, meine Gedanken spontan zu formulieren – das mag ich“, sagt Bruno Robeck.