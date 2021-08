3000 Teilnehmer am Tagebau Garzweiler erwartet : Protest mit Menschenkette für raschen Ausstieg aus Kohleförderung

3000 Teilnehmer am Tagebau Garzweiler erwartet

Erkelenz Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache, doch im Detail ist manches noch offen. Ob fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler den Abbau überleben, steht noch nicht fest. Mit einer Menschenkette treten dort Klimaschützer für ein schnelles Ende der Kohleförderung ein.

Mit einer Menschenkette am Braunkohletagebau Garzweiler wollen Umwelt- und Klimaschützer am Samstag (12 Uhr) einen schnellen Ausstieg aus der Kohleförderung fordern. Auf vier Kilometern Länge wollen die Demonstranten die Dörfer Lützerath und Keyenberg am Rande des Braunkohletagebaus verbinden. Erwartet werden 3000 Teilnehmer.