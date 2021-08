Neubaugebiet in Grevenbroich : Arbeiten in Langwaden sollen im Oktober starten

Langwaden Im Oktober sollen die Arbeiten für das Neubaugebiet an der L 142 anlaufen. In den vergangenen Wochen tat sich wenig beim Abriss der ehemaligen Bäckerei Erschfeld. Das Unternehmen Bonafide Immobilien erklärt, was bisher geschah und wie es weiter geht.

In zwei Monaten, im Oktober, sollen die Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Bäckerei Erschfeld an der L 142 starten. Das teilt die Bonafide Immobilien GmbH mit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin und Monschau plant an der Einmündung der Straße Am Eichenbroich den Bau von 38 Wohnungen, Demenzwohngruppen, Tagespflege und Büros in insgesamt fünf Gebäuden. Bereits im April liefen Entkernungsarbeiten in den Gebäuden der 2018 geschlossenen Bäckerei. Doch dann tat sich wenig an den Gebäuden, die den Neubauten weichen müssen. Langwadener wunderten sich, warum es nicht weiter ging.