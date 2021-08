Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Ziel der SG Kessel/Ho-Ha ist die Aufstiegsrunde

Gilbert Wehmen: „Wir haben ein gut eingespieltes Team.“ Foto: Fupa

Goch Die Mannschaft von Trainer Markus Hilgemann peilt Platz fünf in der Gruppe eins an. Torjäger Peter Bodden soll entlastet werden, damit das Team nicht mehr so leicht auszurechnen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Per Feldberg

Mit einem neuen Trainer startet die SG Kessel/Ho-Ha in ihre nun dritte Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Markus Hilgemann ist Nachfolger des niederländischen Duos Geert Derksen/Nico Berendsen. Dabei geht die SG mit einem fast unveränderten Kader in die neue Saison.

Zwar haben Omuwire Henry Arighwrode, Ronald Nkah Anubondem (beide zum SV Nütterden) und Martin Dicks (Viktoria Goch II) das Team verlassen. Doch der Sportliche Leiter Gilbert Wehmen kann in Jan Peters (Viktoria Goch II) und Tim Zillmann (reaktiviert) auch zwei externe Zugänge vermelden. Allerdings erlitt Zillmann im Training eine schwere Verletzung am Sprunggelenk und fällt länger aus. Zudem rücken Robin Hessel und Tim Luca Beaupoil aus der eigenen Jugend ins Team auf. „Wir denken, dass wir einen konkurrenzfähigen Kader haben“, so Wehmen, der auch ein klares Saisonziel vorgibt.

Das Erreichen des fünften Rangs in der Gruppe eins und damit die Berechtigung zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist die sportliche Vorgabe für das Team. „Und dieser Platz soll auch so früh wie möglich erreicht werden. Das Potenzial hat die Mannschaft“, sagt Wehmen. Taktisch wird es wohl nach dem Weggang der niederländischen Übungsleiter einige Veränderungen geben. Das klassische niederländische 4-3-3-System wird nicht mehr gespielt werden.

„Zudem müssen wir die Verantwortung im Offensivbereich auf mehrere Schultern verteilen. Dazu wird es notwendig sein, dass die jungen Spieler mehr Verantwortung übernehmen müssen – besonders beim Torabschluss“, sagt Gilbert Wehmen. Dadurch soll Torjäger Peter Bodden entlastet werden und das Offensivspiel weniger leicht auszurechnen sein.