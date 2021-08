Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Viktoria Goch II geht mit großen Ambitionen in die Saison

Trainer Ernes Tiganj will mit seinem Team im Titelrennen mitmischen. Foto: FuPa

Goch Der B-Ligist will in der neuen Spielzeit besser sein als in der Abbruch-Saison 2020/21. Trainer Ernes Tiganj sieht sein Team nun auch deutlich besser aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Viktoria Goch II stand in der vergangenen Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern beim Abbruch mit 13 Punkten aus acht Spielen auf dem neunten Platz. Das entsprach nicht den ausgegebenen ambitionierten Ansprüchen. Denen will Trainer Ernes Tiganj mit seinem Team in der neuen Spielzeit jetzt aber gerecht werden. „Mein Kader ist um eine Klasse besser aufgestellt als vor einem Jahr. Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und erhalten gegebenenfalls auch Unterstützung aus der Bezirksliga-Mannschaft“, sagt der 34-jährige Coach, der von Co-Trainer Ali Baghi unterstützt wird. Neu im Aufgebot sind Jordi Barbara, Marvin Gisberts (beide Viktoria Goch I), Attila Ballint (Fortuna Keppeln), Niklas Peters (Concordia Goch II) sowie die A-Jugendlichen Max Willich, Philipp Küppers, Klaas Hendricks und Jan Wennekers.

Tiganj will mit seinem Team im Titelrennen mitmischen. „Aber der Aufstieg ist kein Muss. Man braucht auch das nötige Quäntchen Glück, wenn man oben mitspielen will. Es wird ein hartes Stück Arbeit in einer ausgeglichenen Liga. Ich sehe fünf bis sechs Mannschaften mit Titelchancen“, so Tiganj, der den SuS Kalkar, die DJK Appeldorn, die SGE Bedburg-Hau II sowie Siegfried Materborn als ernsthafte Konkurrenz ausgemacht hat.