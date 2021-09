Folge des Starkregens in Grevenbroich : Straßen.NRW behebt jetzt Schäden an L 361-Böschung

An der L 361 werden die Folgen des Starkregens im Juni beseitigt. Foto: Carsten Sommerfeld/cso-

Grevenbroich Folgen des Starkregens am 4. Juni werden jetzt entlang der L 361 beseitigt, am Donnerstag haben die Arbeiten begonnen. Kurz vor der Kreuzung mit Linden- und Zeppelinstraße war in Höhe der Feuerwache die Straßenböschung bei den Regengüssen auf rund 25 Metern abgerutscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

In 20 Minuten waren damals 18 Liter Wasser pro Quadratmeter herunter geprasselt, der Elsbachtunnel war wieder einmal voll gelaufen, stadtweit waren 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Die an der L 361 abgerutschte Böschung wurde zunächst mit Sandsäcken gesichert. „Eine aktuelle Gefahr besteht nicht, aber das muss repariert werden“, erklärt Gregor Hürter vom Landesbetrieb Straßen.NRW in Mönchengladbach.

Bereits seit einiger Zeit wurde der Straßenverkehr auf der Landstraße 361 mit gelben Markierungen um den Böschungsbereich herum geleitet. Aus Richtung Wevelinghoven ist das Abbiegen von der L 361 ins Industriegebiet zurzeit verboten. Bauarbeiter waren aber lange nicht zu sehen, Autofahrer fragten sich nach dem Grund der geänderten Verkehrsführung.