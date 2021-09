Neugestaltung des Bahnhofsviertels in Grevenbroich : ISEK-Umbau geht in die letzte Runde

Grevenbroich Im kommenden Frühjahr werden die Arbeiten im Bahnhofsviertel fortgesetzt – auf der Dechant-Schütz- und der westlichen Bahnstraße sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit. Was sich für Verkehrsteilnehmer alles ändern wird.

Die Neugestaltung im Bahnhofsviertel mit Mitteln aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) macht eine Pause, im Frühjahr soll es dann mit dem vierten und letzten Bauabschnitt weitergehen. Das erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen auf Anfrage der NGZ. Zuletzt war die Rheydter Straße bis zur Einmündung der Dechant-Schütz-Straße neu gestaltet worden. Diese Straße ist im Frühjahr an der Reihe. Danach rückt die Baukolonne auf der westlichen Bahnstraße (zwischen Kreisel und Dechant-Schütz-Straße) an. Die Stadt will dort zunächst warten, weil ein Mehrfamilienhaus mit 17 Wohnungen im Bau ist. Zurzeit steht ein Kran im Straßenraum.

Während auf der Dechant-Schütz-Straße die Veränderungen geringer ausfallen, soll die Bahnstraße einen größeren Umbau erfahren – mit einer Fahrbahnverschwenkung und einem Radweg auf der südlichen Straßenseite. Während die Straße für Radler in beiden Richtungen freigegeben wird, wird der Autoverkehr künftig in einem Einbahnstraßensystem von der Straße Am Platz der Republik über Bahn- und Dechant-Schütz-Straße geführt. Die Rheydter Straße bleibt in beiden Richtungen befahrbar. Die Zufahrt von der Bahnstraße in Richtung Bahnhof wird künftig verboten sein.