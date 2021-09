Projekt „Creative Help“ in Grevenbroich : Bunte Kunst-Hühner werden für guten Zweck versteigert

Grevenbroich Der Südstadt-Förderverein hat sich der Aktion „Creativ Help“ der Pulheimer Künstlerin Bertamaria Reetz angeschlossen. Die Gruppe unter Leitung von Guido Schmidt und Ulrike Oberbach hat Kinder und Jugendliche dazu animiert, bleiche Hühner-Plastiken in kunterbunte Kunstwerke zu verwandeln. Mit Erfolg. Die Arbeiten werden Anfang Oktober versteigert.

In der Grundschule St. Josef, der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, im Erasmus-Gymnasium und im Jugendtreff GoT sind die weißen Rohlinge aus Polyesterharz in den vergangenen Monaten zu jecken Kunstwerken verarbeitet worden. „Alle sind toll geworden“, sagt Ulrike Oberbach. Sogar ein Fan-Huhn ist darunter: Denn eines der kleinen Kunstwerke wurde mit den Original-Unterschriften der Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach verziert.

Wer sich die Ergebnisse anschauen möchte, hat dazu von Dienstag, 21. September, bis Montag, 4. Oktober, ausreichend Gelegenheit. In dieser Zeit werden die zwölf Hühner in den Schaufenstern von Geschäften in der Fußgängerzone zu sehen sein. Am Freitag, 8. Oktober, 15 Uhr, werden sie dann öffentlich in der GoT versteigert. Der Erlös der Auktion wird den beteiligten Schulen und dem Jugendtreff zugute kommen. Mindestgebot: 150 Euro.