Wochenende wird wechselhaft : Erneut Gewitter und Starkregen am Freitag in NRW

Am Freitag kann es örtlich Schauer, nachmittags auch Gewitter mit Starkregen geben. Foto: dpa/Martin Gerten

Essen Am Freitag kann es ab dem Nachmittag örtlich starke Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. Schon am Donnerstag hatten Unwetter in Teilen des Landes zu vollgelaufenen Kellern geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zunächst Gewitter und teils Starkregen, dann spätsommerlich und trocken: Das Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird wechselhaft. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Nachmittag örtlich starke Gewitter mit Starkregen und Hagel, wie ein Meteorologe in Essen sagte. Lokal seien Unwetter mit Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 25 Grad.

Die Lage beruhige sich schließlich am Samstag, so der Experte. Dann sei es wechselnd bis stark bewölkt und es komme lediglich noch zu einzelnen Schauern bei Temperaturen von maximal 19 bis 23 Grad. Am Sonntag gibt es dem DWD zufolge einen Sonne-Wolken-Mix und es bleibt niederschlagsfrei. Auch die Temperaturen steigen leicht.

(bora/dpa)