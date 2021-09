Analyse der Verwaltung : Rhein-Kreis erwartet erhöhten Wohnungsbedarf bis 2040

Rhein-Kreis Bis 2040 könnten über 22.000 Wohnungen mehr benötigt werden. Das hat der Rhein-Kreis Neuss nun veröffentlicht. Und auch zu den Gründen hat die Verwaltung sich in einer Mitteilung geäußert.

Der Bedarf an neuen Wohnungen im Rhein-Kreis Neuss hat sich weiter erhöht. Bis 2040 werden kreisweit insgesamt 22.426 neue Wohneinheiten benötigt. Gründe für die weiter steigende Nachfrage nach Wohnraum sind die Attraktivität des Kreises als Wohn- und Wirtschaftsstandort und damit zusammenhängende Wanderungsbewegungen sowie der sich fortsetzende Trend zu kleineren Haushalten.

Das hat die Fortschreibung der Wohnungsbedarfsanalyse ergeben, deren Ergebnisse am Donnerstag im Ausschuss für Soziales und Wohnen des Kreises vorgestellt wurden. Mit der Erstellung hatte die Kreisverwaltung erneut die InWIS Forschung und Beratung beauftragt. Erarbeitet wurde die Studie dabei gemeinsam mit allen kreisangehörigen Kommunen. In der Erstauflage der Wohnungsbedarfsanalyse in 2017 wurde ein Bedarf von 20.152 Wohneinheiten bis 2030 prognostiziert.