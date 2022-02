Passanten hatten Rauch bemerkt : Sportplatzgebäude in Grevenbroich stand im Vollbrand – Feuerwehr sieben Stunden im Einsatz

Sportplatzgebäude in Grevenbroich stand im Vollbrand – Feuerwehr sieben Stunden im Einsatz

Grevenbroich Ein Feuer zerstörte in der Nacht zu Samstag ein von der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf genutztes Sportplatzgebäude am Torfstecherweg. Sieben Stunden dauerte der Feuerwehreinsatz. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Gustorf Flammen schlugen in der Nacht zu Samstag aus einem Sportplatz-Gebäude in Gustorf, ein Feuer zerstörte den von der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf als Grillhütte genutzten Bau auf der Sportanlage am Torfstecherweg. Erst nach siebenstündigem Einsatz gegen 8 Uhr konnten die letzten Feuerwehrleute nach einem umfangreichen Löscheinsatz wieder abrücken. Ein Feuerwehrmann verletzte sich im Einsatz leicht, er zog sich eine Zerrung zu. Andere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei ermittelt.