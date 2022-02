Volksbank und Sparkasse reagieren auf Sprengungen : Wie die Geldautomaten-Kooperation in Gustorf und Jüchen funktioniert

Eine Bankkundin hebt mit ihrer Girokarte Bargeld von einem Geldautomaten ab. (Symbolfoto)

Gustorf/Jüchen Volksbank Erft und Sparkasse Neuss sind für ihre Standorte in Gustorf und Jüchen eine Automaten-Partnerschaft eingegangen. Wie das kostenfreie Abheben von Bargeld am Automaten des jeweils anderen Instituts funktioniert.

Nach den Geldautomaten-Sprengungen der vergangenen Wochen sind die Sparkasse Neuss und die Volksbank Erft eine Automaten-Kooperation für ihre Standorte in Gustorf und Jüchen eingegangen. Damit soll die Bargeldversorgung sichergestellt werden. Für Kunden bedeutet das: Sie können ab sofort an den Automaten des jeweils anderen Kreditinstituts in Gustorf und Jüchen Geld abheben, ohne dass dafür Gebühren erhoben werden.

Kunden der Sparkasse Neuss (aus Gustorf und anderen Orten) können folglich in der Gustorfer Filiale der Volksbank Erft „Auf dem Wiler“ kostenfrei Geld abheben. Umgekehrt funktioniert das genauso: Kunden der Volksbank Erft (aus Jüchen, Gierath, Grevenbroich oder anderen Orten) können an den Automaten in der Sparkassenfiliale in Jüchen (Kölner Straße) kostenfrei Bargeld abheben. „Gesteuert wird das über die Bankleitzahl“, erklärt Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser den technischen Hintergrund: Stecken Kunden der Volksbank Erft ihre Karte mit der Bankleitzahl 37069252 in die Geldautomaten der Sparkasse in Jüchen, erkennt das System, dass es keinen Gebührenvorgang starten soll. Umgekehrt: Stecken Kunden der Sparkasse Neuss mit der Bankleitzahl 30550000 ihre Karte in den Geldautomaten der Volksbank Erft in Gustorf, wird auch dort kein Gebührenvorgang ausgelöst.

Die Regelung gilt nur für Kunden der Sparkasse Neuss und der Volksbank Erft, und nur an den Standorten in Jüchen und Gustorf, wie Vorstandsmitglied Patrick Grosche von der Volksbank Erft erklärt. In der Filiale seines Instituts in Gustorf sei das System diesen Donnerstag angepasst worden. Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser erklärt, dass das System in Jüchen mit Wirkung zu diesem Samstag, 12. Februar, 0 Uhr, ebenfalls angepasst wurde. Dort hätten Volksbank-Kunden sonst sechs Euro Gebühren zahlen müssen, bei der Volksbank Erft in Gustorf wären für Sparkassen-Kunden sonst 4,95 Euro für das „Fremd-Abheben“ angefallen.