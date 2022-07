Hitzewelle erreicht Wermelskirchen : Feuerwehr warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Damit erst gar nicht zu einem Brand kommt, ist der dringende Appell der Feuerwehr, in den kommenden Tagen in der Natur besonders umsichtig zu sein. Foto: dpa/Jan Woitas

Wermelskirchen In den kommenden Tagen erreicht die Hitzewelle auch Wermelskirchen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Für die Einsatzleiter der Feuerwehr ist jetzt ist neben dem Waldbrandindex vor allem auch der Grasbrandindex wichtig.

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. In der kommenden Woche ist sogar noch mit einer deutlichen Zunahme der Gefährdung zu rechnen. Für die Einsatzleiter der Feuerwehr ist jetzt ist neben dem Waldbrandindex vor allem auch der Grasbrandindex wichtig: „Das machen wir gerade jeden Morgen, um ein Bauchgefühl für die Lage zu bekommen“, sagt Ingo Mueller, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Wermelskirchen und warnt: „Nächste Woche wird es brenzlig mit den angekündigten Temperaturen.“ Vor allem am Dienstag, 19. Juli, wird es kritisch: „Da werden wir fünf von fünf möglichen Stufen erreichen“, kündigt Mueller die höchste Alarmstufe vor Wald- und Grasbränden an.

Sein dringender Appell ist deshalb, in den kommenden Tagen in der Natur besonders umsichtig zu sein. Ohnehin ist es derzeit sehr trocken in der Natur, und durch die anstehende Hitzewelle wird sich das noch verstärken. So könne es leicht zu Bränden kommen. Schon bei der Anfahrt in ein Waldgebiet mahnt der stellvertretende Feuerwehrchef deshalb zur Vorsicht: Autos sollten nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, da dieses Feuer fangen kann. Besonders wichtig: Autos sollten nur auf den vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. „Die Zufahrten in die Wälder müssen frei bleiben, damit wir im Ernstfall eine Chance haben, mit den Löschfahrzeugen durchzukommen, um das Feuer zu löschen“, erklärt Ingo Mueller.