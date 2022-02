Mobilfunk in Grevenbroich : Mobiler Mast soll Funkloch verhindern

Wevelinghoven Die Telekom hat neben der Feuerwehr in Wevelinghoven einen mobilen Mast errichtet, der soll so lange dort stehen bleiben, bis eine neue Mobilfunkanlage im Ort den Betrieb aufnimmt.

So mancher Autofahrer und Passant war verwundert, als er an der ungewöhnlichen Anlage vorbei kam, die jetzt am Wevelinghovener Ortseingang an der Langwadener Straße postiert wurde. Ein klein wenig sieht sie aus, als wäre eine Mondlandefähre neben dem Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Wevelinghoven gelandet.