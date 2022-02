„Testbox“ in Grevenbroich : Räuber-Frontsänger testet jetzt auf Corona

Räuber-Frontmann Sven West vor der Corona-Teststelle an der Zuckerfabrik in Wevelinghoven. Foto: Sven West

Wevelinghoven Sven West tauscht das Mikro vorübergehend gegen Abstrich-Stäbchen: Der Sänger eröffnet am Montag eine Corona-Teststelle zwischen Baumarkt und McDonald‘s. Was dahinter steckt.

Von Christian Kandzorra

„Testbox“ statt Bühne, Abstrich-Stäbchen statt Mikro: Der Grevenbroicher Sänger und Frontmann der kölschen Kult-Band Räuber, Sven West, eröffnet eine Corona-Teststelle in Wevelinghoven. Bereits am Montag soll‘s auf dem Parkplatz zwischen Toom-Baumarkt und Trinkgut losgehen, am Freitag wurde das Test-Equipment geliefert. „Meine Testbox GV“ heißt die Teststelle, in der Sven West persönlich in den ersten Tagen Abstriche nehmen will. „Die Teststelle werden wir mindestens bis Ende März betreiben“, sagt der Sänger. Mit „wir“ meint er auch seine Frau Katrin Kompaß und acht weitere Beschäftigte. Sie möchten Bürgern ab nächster Woche täglich in zwei Arbeitsschichten Antigen-Schnelltests sowie PCR-Tests bieten.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sven West hat in den vergangenen Wochen Neuland betreten: „Normalerweise macht man so etwas als Sänger ja nicht. Aber ich habe dann mit der kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen, mit dem Gesundheitsamt – und Schulungen absolviert“, sagt der Wevelinghovener. Die Idee, ein Testzentrum zu eröffnen, ist aus der Not heraus geboren: Wie viele Künstler haben auch ihn die Auswirkungen der Pandemie getroffen. Und auch in diesem Jahr fällt die Karnevalssession vielerorts dem Virus zum Opfer. West möchte beispielsweise mit kleinen Haustür-Konzerten oder dem neuen Test-Angebot finanzielle Sicherheit schaffen. Denn auch er musste einen Kredit aufnehmen, um „Corona“ zu überbrücken.