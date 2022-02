Hof „Erftaue“ in Neukirchen : Nachwuchs bei den Yoga-Schafen

Neukirchen Die auf dem Neukirchener Hof „Erftaue“ geborenenen Lämmer werden bald bei Entspannungsübungen eingesetzt. Was die Yoga-Schafe beim Menschen bewirken können.

Landwirtin Julia Dahmen freut sich über tierischen Nachwuchs auf ihrem Hof „Erftaue“. Gleich mehrere Lämmer haben in Neukirchen das Licht der Welt erblickt – und schon bald sollen die kleinen Vierbeiner große Aufgaben übernehmen. Künftig werden sie als Yoga-Schafe in die Hufstapfen ihrer Mütter treten.

Noch befinden sich die Lämmer mit ihren Müttern in Einzelboxen im Stall – denn zunächst müssen sie sich in Ruhe kennenlernen und eine Verbindung aufbauen. Bald geht es dann in die Herde – und im Frühjahr ins Wäldchen und auf die Wiese am Hof. Julia Dahmen geht jeden Tag zu den Lämmern, nimmt sie auf die Arme, streichelt und gewöhnt sie an den Menschen. Denn im Frühjahr sollen die Tiere beim Schaf-Yoga mitwirken, das Daniela Gelbrich aus Hoisten auf der großen Wiese am Weiher des Hofs anbietet.