Hund blieb unverletzt : Schwerer Zusammenstoß an Kreuzung bei Grevenbroich

Feuerwehrleute nahmen sich eines kleinen Hundes an, der sich in einem der Fahrzeuge befand. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend bei Neukirchen ereignete. Zwei Fahrzeuge waren an der Kreuzung B 477/K 33 zusammengestoßen. Ein kleiner Hund, der sich in einem der Autos befand, blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei bog ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich gegen 19.25 Uhr nach links von der Bundesstraße in die Kreisstraße ab. Dabei übersah er das ihm entgegenkommende Fahrzeug einer 65-jährigen Neusserin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Grevenbroicher leicht, die Neusserin schwer verletzt. Ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nahmen sich eines Hundes an, der sich in einem der beiden Fahrzeuge befand. Das Tier erlitt augenscheinlich keine Verletzungen.

Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt, laut Polizei kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

(wilp)