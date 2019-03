Umbau der Bahnstraße in Grevenbroich : Stadt zahlt Anliegerbeiträge zurück

Umbau der Bahnstraße in Grevenbroich

Im April sollte der zweite Bauabschnitt des Bahnstraßen-Umbaus beginnen. Der Rat hat das Vorhaben gestoppt, ob die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen können, steht noch nicht fest. Foto: cka. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Rat hat den weiteren Umbau der Bahnstraße gestoppt – und das Rathaus reagiert: Auf die angekündigten Vorauszahlungen von Anliegerbeiträgen wird die Stadt vorerst verzichten. Wann die Bagger anrollen, ist noch unklar.

In den nächsten Tagen werden die Hauseigentümer der Bahnstraße einen Brief aus dem Rathaus erhalten – mit ungewöhnlichem Inhalt. Die Verwaltung wird mitteilen, dass sie auf Vorauszahlungen von Anliegerbeiträgen für den zweiten Abschnitt des Fahrbahn-Umbaus zunächst einmal verzichten wird, bereits erteilte Bescheide werden damit aufgehoben. Wer schon gezahlt hat – das gilt auch für den im vergangenen Jahr fertiggestellten ersten Bauabschnitt –, wird sein Geld von der Stadt zurückbekommen.

Forderung Die CDU hat einen nochmaligen Umbau der Bahnstraße zwischen Ostwall von Graf-Kessel-Straße beantragt. Die Fahrbahn soll einen Meter breiter, die Doppelparkplätze in sechs Stellflächen längs der Straße umgewandelt werden.

„Das werden wir den Betroffenen nun schriftlich mitteilen“, betont der Rathaussprecher. An den beiden Bauabschnitten zwischen der Karl-Oberbach-Straße und dem Kreisverkehr am Ehrenmal werden die Eigentümer mit rund 440.000 Euro beteiligt. „Auf diese Summe sind Bescheide für eine 50-prozentige Vorauszahlung hinausgegangen. Wir reden hier also über etwa 220.000 Euro, die entweder schon verbucht wurden oder zurzeit bei den Anliegern erhoben werden“, sagt Renner. Mit der aktuellen Post aus dem Rathaus werden diese Bescheide nun aufgehoben, „damit geht eine Erstattung bereits gezahlter Beiträge einher“.