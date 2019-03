Umstrittene Ansichten in Markuskirche Gustorf : Afrikaner interpretieren Kirche auf ihre Art

Die Markuskirche in Gustorf: Bis zu den Sommerferien sollen dort sonntags um 11 Uhr Gottesdienste der afrikanischen Gemeinde stattfinden. Foto: Kandzorra, Christian

Gustorf Seit Dezember fanden in der Gustorfer Markuskirche keine Gottesdienste mehr statt. Das ändert sich mit dem Einzug der „Jesus Christ Renewed Church“: Jeden Sonntag feiert die neue Gemeinde dort. Über Ansichten des Pastors lässt sich streiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Die evangelische Kirchengemeinde Grevenbroich hat einer afrikanischen Gemeinde namens „Jesus Christ Renewed Church“ („Jesus Christus erneuerte Kirche“) in der Gustorfer Markuskirche Unterschlupf gewährt – vorläufig. Zumindest bis zu den Sommerferien soll die Gemeinde dort jeden Sonntag Gottesdienste halten dürfen.

Seit Dezember stand die Kirche sonntags de facto leer: Klassische, evangelische Gottesdienste fanden dort nicht mehr statt, weil es zu wenige Pfarrer gibt. So hat die neue Gemeinde am Sonntag zum ersten Mal einen Gottesdienst dort gefeiert. Pastor Peter Mutemi, der ursprünglich aus Kenia stammt, will „seine“ Gottesdienste als ein „offenes Angebot für alle Menschen“ verstanden wissen. Allerdings: Er vermittelt Ansichten, die nicht unbedingt mit dem Verständnis von evangelischer Kirche zu vereinbaren sind.

Bei den Gottesdiensten der afrikanischen Gemeinde in der Markuskirche wird viel gesungen. Außerdem beten die Gläubigen dort stets gemeinsam – unter Leitung von Pastor Peter Mutemi (3. v. r.). Foto: Georg Salzburg(salz)

Info Gottesdienste in der Markuskirche Gustorf Entwicklung Bis 2018 fanden dort evangelische Gottesdienste alle zwei Wochen sonntags statt – im Wechsel mit der Kirche in Neurath. Seit dem es in Grevenbroich nur noch zwei evangelische Pfarrerstellen gibt, entfallen die Gottesdienste dort komplett. Afrikaner Die afrikanische Gemeinde hat ein großes Einzugsgebiet, zuletzt wegen vieler Besucher Platz-Probleme.

Das Glaubensverständnis irritiert zum Teil. So würden Menschen, die sich strikt an das halten, was in der Bibel steht, gut sein und nach ihrem Tod in den Himmel kommen. „Wer sündigt, kommt in die Hölle“, sagt Mutemi. Gott sortiere die Menschen vor einem letzten Gericht. Wer „schlecht“ gelebt habe, müsse sich dort entschuldigen. Außerdem – so der Pastor – versehe Gott die Menschen bereits zu Lebzeiten mit Nummern, anhand derer er sortieren würde. Mutemi möchte die Menschen „auf das nächste Leben in Ewigkeit vorbereiten“.

Über seine Ansichten lässt sich streiten – auch über die, die sich deutlich gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften stellen. Dabei gilt die evangelische Kirche, mit der sich die afrikanische Gemeinde durchaus verbunden fühlt, eigentlich als „grundlegend offen“, wie der evangelische Pfarrer Michael Diezun sagt. Er ist für Gustorf zuständig. In Bezug auf die Ansichten des Pfarrers betont Diezun: „Das sind nicht die Positionen, die wir vertreten.“ Und: Ihm zufolge gebe es noch keinen Vertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Grevenbroich und der „Jesus Christ Renewed Church“, in der die Nutzung der Markuskirche geregelt ist. Gleichwohl habe sich das Presbyterium dazu entschieden, die afrikanische Gemeinde dort Gottesdienste feiern zu lassen.

Ein Vertrag zwischen beiden Gemeinden soll nur unter bestimmten Voraussetzungen zustande kommen. Etwa dann, wenn sich Pastor Mutemi dazu bereiterklärt, Fortbildungen des Internationalen Kirchenkonvents zu besuchen. Entgegen Mutemis Äußerungen, er sei ordiniert, also feierlich in das Amt eines Pfarrers eingesetzt worden, weiß Michael Diezun nichts von einer Ordination: „Dazu gehört auch theologische Bildung.“ Den offenen Gottesdiensten in der Markuskirche gibt er nur dann eine Zukunft, wenn über den Inhalt gesprochen werde. Diezun sieht Gesprächsbedarf.