Projekt der Katholischen Grundschule in Grevenbroich : Kinder machen Zirkus auf dem Kirmesplatz

Grevenbroich „Manege frei!“ heißt es in der kommenden Woche vom 25. bis zum 30. März in der Katholischen Grundschule St. Martin. Ab Montag tauchen die Kinder in die Welt des Zirkus ein.

Gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und dem Projektpartner „ZappZarap“ aus Leverkusen wird die ganze Schulwoche über Zirkusluft geschnuppert. Dafür wird am Sonntag auf dem Schützenplatz unter Mithilfe der Eltern ein richtiges Zirkuszelt aufgebaut. Neben klassischen Genres wie Akrobatik, Jonglage oder Clownerie werden in dem Planenbau für mutige Kinder auch Feuer- oder Fakir-Künste angeboten. Am Ende der Zirkuswoche folgt dann der Höhepunkt. In mehreren Shows – am Freitag, 29. März, 17 Uhr, sowie Samstag, 30. März, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr – präsentieren die Kinder im Zirkuszelt auf dem Schützenplatz alle Kunststücke, die sie in der Woche geübt und einstudiert haben. Für diese Vorstellungen sind noch reichlich Karten vorhanden, die im Sekretariat der Schule erworben werden können. Infos gibt es unter 02181 1388. Der Eintritt kostet drei Euro.

Ermöglicht wird die bunte Zirkus-Aktion besonders durch den Förderverein der Katholischen Grundschule St. Martin, der den größten finanziellen Aufwand trägt. Eine weitere Spende wurde zudem von der Sparkassen-Stiftung zur Verfügung gestellt. Wer Lust auf handgemachte Musik hat, sollte sich den Mittwoch, 27. März, freihalten. Um 18 Uhr findet im Zirkuszelt ein eigens für die Finanzierung der Zirkuswoche organisiertes Benefiz-Akustik-Konzert statt.

Die Bands „For the sake oft the song“, „The Cosmic Conspiracy“, „John Born & die Kolibries“ sowie das Duo Steve und Justine Catran zeigen an diesem Abend ihr Können ohne technischen Schnickschnack. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Einnahmen an der Kasse sollen komplett der Grundschule zur Verfügung gestellt werden.

(NGZ)