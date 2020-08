Schlossbad in Grevenbroich : Schausteller übernehmen den Bad-Kiosk

Grevenbroich Die Holtappels haben viel vor: Sie wollen nicht nur eine Gastronomie im Schlossbad anbieten. Auch den neu gestalteten Vorplatz hat die Schausteller-Familie im Visier.

Was dem Schlossbad auch zwei Jahre nach seiner Eröffnung fehlt, ist ein Kiosk. Der ist zwar komplett eingerichtet, doch bislang suchte GWG-Chef Willi Peitz vergeblich nach einem Betreiber. Der ist nun gefunden worden – und hat in Grevenbroich durchaus einen bekannten Namen. Schaustellerin Annemarie Holtappels wird den Laden gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela Friehling übernehmen. Und auch Ehemann Rudolf Holtappels will künftig hin und wieder mit helfender Hand zur Seite stehen.

Die Holtappels’ hatten zunächst mit einem Lieferservice für gebrannte Mandeln, Popcorn und Schokofrüchten auf die Krise reagiert. „Das lief in den ersten Wochen sehr gut. Als jedoch die ersten Gaststätten wieder öffnen durften, brach das Geschäft von heute auf morgen komplett ein“, schildert Annemarie Holtappels. Zuletzt waren sie und ihr Mann an der Schausteller-Tour durch vier Dormagener Orte beteiligt, vom 4. bis zum 13. September werden sie am „KaSchiKo“-Freizeitpark in der benachbarten Chemiestadt teilnehmen.