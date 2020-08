Bildung in Grevenbroich : Die Volkshochschule bietet im Herbst 65 neue Kurse

Bildung in Grevenbroich

Grevenbroich Das Grevenbroicher Programm kommt mit zahlreichen Online-Vorträgen. Dabei reichen die Themen von den Präsidentschaftswahlen in den USA über den Klimawandel bis hin zur Blutegeltherapie.

Die Volkshochschule bietet zum Herbst-/Wintersemester 223 Veranstaltungen und Kurse an. 65 davon tragen in der Vorlage für den Kulturausschuss am Mittwochabend einen Stern. Das bedeutet: Sie sind neu im Programm. VHS-Chef Thomas Wolff gab zudem einen Überblick darüber, wie die Bildungsinstitution durch den Corona-Lockdown gekommen ist.