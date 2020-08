Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Grevenbroich : Stadt plant nach Kritik weitere Stellplätze an Kita „Glückskinder“

Nach Eröffnung der Kita hat der Verkehr auf der Birkenstraße zugenommen, nun werden Stellplätze auf dem verlängerten Heyerweg geplant. Foto: Georg Salzburg (salz)

Wevelinghoven Die Stadt will das Verkehrsaufkommen an der Zufahrt der Kindertagesstätte „Glückskinder“ in Wevelinghoven verringern. Anwohner und die Grünen hatten Verbesserungen gefordert. Geplant sind zusätzliche Autostellplätze auf der anderen Kita-Seite am verlängerten Heyerweg und ein Fußweg von dort zum Haupteingang des Kindergartens.