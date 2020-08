Corona-Lockdown in Grevenbroich : Die Kultur trotzt kreativ dem Virus

Corona-Lockdown in Grevenbroich

Museumschef Thomas Wolff (l.) und Kultur-Fachbereichsleiter Stefan Pelzer-Florack am neuen Acylglasschutz in der Villa Erckens. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Selbst produzierte Videos und neue Konzert-Formate bekommen viel Zuspruch. Nach dem ersten Schock entstanden neue Angebote, die den Hygiene- und Abstandsregeln folgten.

Der Einschnitt in die Routine kam am 16. März: Stopp aller öffentlichen Aktivitäten wegen Corona. Alle Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, und Bildungskurse wurden abgesagt. Als der erste Schock überwunden war, zeigte sich die Kulturverwaltung im Grevenbroicher Rathaus kreativ. Mit neuen Formaten, regelmäßigen Videos und Online-Kursen reagierten alle Bereiche auf das neue Abstandsgebot. Der Fachbereichsleiter Kultur, Stefan Pelzer-Florack, gab dem Kulturausschuss am Mittwochabend einen Überblick über das Angebot unter dem Vorzeichen der Pandemie.