Sturmtief „Kirsten“ in Grevenbroich : Feuerwehr im Sturm-Einsatz

Grevenbroich Obwohl es zeitweise mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h über die Stadt fegte, ist Grevenbroich weitgehend vom Sturmtief „Kirsten“ verschont geblieben. Größere Schäden sind nach einer ersten Einschätzung von Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl bis zum frühen Abend nicht entstanden. Auch sei niemand verletzt worden.

Die meisten Einsätze mussten in den frühen Morgenstunden und am Vormittag gefahren werden. „Den ersten Sturm-Alarm hatten wir bereits gegen 3.15 Uhr“, schildert Draxl. Am Tribünenweg in Wevelinghoven lag ein Baum quer über der Fahrbahn. Gut eine Stunde später mussten die Grevenbroicher Helfer dann erneut in die Gartenstadt ausrücken: Am Hemmerdener Weg musste ebenfalls ein Baum von der Straße geräumt werden.