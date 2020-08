Kommunalwahl in Grevenbroich : 7542 Bürger haben Briefwahl schon beantragt

In Grevenbroich wird ein hohes Interesse an der Briefwahl verzeichnet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

(wilp) In Grevenbroich macht sich ein verstärkter Trend zur Briefwahl bemerkbar: Bis Sonntag, drei Wochen vor der Kommunalwahl, gingen im Rathaus insgesamt 7542 Anträge auf Wahlscheine ein.

„Diese Zahl haben wir schon jetzt überstiegen“, sagt Stephan Renner. Das hohe Interesse an der Brief- beziehungsweise Direktwahl im Rathaus führt er einerseits auf die Corona-Pandemie und die Angst vor einer möglichen Infektion in einem der Grevenbroicher Wahllokale zurück. „Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Trend, verstärkt die Briefwahl in Anspruch zu nehmen, um den Wahl-Sonntag flexibler gestalten zu können“, meint der Rathaussprecher.