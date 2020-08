Umwelt in Grevenbroich : Naturschutzbund will „Schneckenhaus 2.0“

Grevenbroich Das Umweltzentrum im Bend soll wieder als Auffangstation für verletzte Wildtiere genutzt werden. Das wünscht sich der Nabu. Es müsse wieder eine zentrale Anlaufstelle für Findlinge geben.

Der Naturschutzbund (Nabu) aus der Nachbarstadt Jüchen beklagt einen „dramatischen Anstieg“ von in Not geratenen Tieren. „Damit müssen wir uns schon seit Monaten auseinandersetzen“, sagt Vorsitzender Rudolf Kuhn. Immer wieder werde der Verein von Bürgern angesprochen, die Vögel oder Igel verletzt aufgefunden haben und verzweifelt nach einer Anlaufstelle suchen. „Die gibt es aber seit der Schließung des Schneckenhauses in Grevenbroich nicht mehr“, sagt Kuhn. Sein Wunsch: Die Wildtierauffangstation müsse reaktiviert werden, sozusagen als „Schneckenhaus 2.0“.

In der Umweltstation im Bend wurden bis 2014 verletzte Tiere gepflegt und nach der Genesung zum großen Teil wieder in der freien Natur ausgesetzt. Dann schloss der Kreis die Auffangstation. „Die Folgen bekommen wir unmittelbar zu spüren“, sagt Nabu-Chef Kuhn. Bürger würden sich mit verletzten Sing- und Greifvögeln, Fledermäusen, Eulen und vor allem Igeln nicht nur an die Feuerwehr, sondern auch an den Naturschutzbund wenden – doch: „Beide können keine Hilfe leisten, denn neben der Rettung an sich ist eine intensive und fachkundige Betreuung vor Ort erforderlich“, betont Kuhn. Für engagierte Naturschützer sei dieser Zustand frustrierend, „denn Helfer und Tiere werden im Stich gelassen“.