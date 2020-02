Zwischenfall in der Regionalbahn 39 : Polizei stoppt Zugverkehr im Bahnhof

Zwischenfall in der Regionalbahn 39

Polizeieinsatz am Grevenbroicher Bahnhof: In der RB 38 und auf dem Bahnsteig war es zu Zwischenfällen gekommen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Zwei parallel verlaufende Zwischenfälle legten am Freitagabend den Bahnverkehr in Grevenbroich lahm. Ein offenbar verwirrter Mann befand sich auf den Gleisen, zudem soll angeblich ein Schuss auf die RB 39 abgefeuert worden sein.

Gut zwei Stunden lang ging am Freitag Abend im Grevenbroicher Bahnhof gar nichts mehr. Der ein- und ausfahrende Zugverkehr wurde komplett gestoppt. Aus zwei Gründen: Gegen 19.20 Uhr befand sich ein 26 Jahre alter Mann auf den Gleisen, der vor der Polizei geflüchtet war. Nahezu zeitgleich war es in der von Neuss kommenden Regionalbahn 39 zu einem Zwischenfall gekommen, der bislang noch nicht geklärt ist. In dem Triebwagen war eine Scheibe zu Bruch gegangen.