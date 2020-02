Autos teilen in Grevenbroich : Berater: Carsharing lohnt sich in Deutschland nur selten

Grevenbroich Carsharing“ muss dringend von Mythen befreit werden. Mit diesem Hinweis meldet sich Wulf Stolle zu Wort. Der Verkehrsexperte ist Partner der Unternehmensberatung A.T. Kearney, die den deutschen Carsharing-Markt im Rahmen einer eigenen Studie untersucht hat. Dabei kommen die Berater zu dem Schluss, dass nur jeder 20. Einwohner als Nutzer für ein Carsharing-Angebot überhaupt in Frage kommt.

Mehr noch: Nur in elf deutschen Großstädten gebe es das Marktpotential, um Carsharing wirtschaftlich betreiben zu können. Bereits am Rand großer Ballungszonen – wie etwa in Grevenbroich – kämen nicht erforderlichen Mindestnutzerzahlen zustande, so Stolle. Gerade einmal ein Prozent der Carsharing-Mitglieder nutzen das Angebot täglich, ein Drittel ein bis zwei Mal im Monat.