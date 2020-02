Angebot von Existenzhilfe und Stellwerk-Initiative : Nur wenig Besucher im Repair-Café

Grevenbroich Angebot im Bahnhofsviertel wird von Grevenbroichern kaum angenommen.

Während die Repair-Cafés in Kapellen und Jüchen brummen, will das Grevenbroicher nicht so recht anlaufen. Nur wenige haben bisher den Weg in die Räume der Stellwerk-Initiative gefunden, um dort Kaputtes wieder kostenlos ganz machen zu lassen. Wegen der fehlenden Resonanz wird zurzeit monatlich nur noch ein Reparatur-Termin angeboten.