Sport in Grevenbroich : Die Motocrosser dürfen an Königshovener Höhe bleiben

Die Motocrosser dürfen an Königshovener Höhe bleiben

Sport in Grevenbroich

Grevenbroich Der Eigentümer des Geländes könnte dort eine Deponie für Bauschutt eröffnen. Entsprechende Planungen gibt es aber noch nicht.

Die Moto-Crosser auf der Königshovener Höhe bleiben in der Spur. Rein planungsrechtlich könnte das Gelände des MSC Grevenbroich in eine Deponie für Bauschutt und Bauabfälle umgewandelt werden. Immerhin wäre das Areal groß genug, rund zehn Millionen Kubikmeter Material aufzunehmen. Doch bereits vor einiger Zeit hat der Rhein-Kreis die Deponie-Fläche abgegeben. Der derzeitige Eigentümer, die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN), ließ eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion jetzt erklären: „Planungen zur Nutzung des Grundstücks gibt es noch nicht.“ Also können die Geländemotorräder weiterhin dort bewegt werden.