Strukturwandel-Konferenz in Grevenbroich : Grüne fordern klimaneutralen Kreis

Rhein-Kreis Die Kreistagsfraktion kam im Grevenbroicher Auerbachhaus zu einem ganztägigen Arbeitstreffen zusammen. Vorsitzender Erhard Demmer mahnte, dass der Wandel nicht auf der Basis wirtschaftlichen Profitstrebens aufgebaut werden dürfe.

Harsche Kritik übten die Kreis-Grünen an der Praxis, wie im Rheinischen Revier über den Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohlenutzung diskutiert wird. Es gebe keinen Ort, „an dem diejenigen mitwirken können, die künftig betroffen sind“, sagte Hans Christian Markert vor Teilnehmern eines Workshops, den die Kreistagsfraktion zum Thema „Wir stellen wir uns die Zukunft des Reviers vor?“ im Auerbachhaus veranstaltete. „In all den Kommissionen, Gruppen und Knoten sind diejenigen in der Mehrzahl und Wortführer, die am liebsten so lange wie möglich an der Braunkohle festhalten wollen.“