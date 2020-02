Jugendschutz in Grevenbroich : OSD kontrolliert an Karnevalstagen

Der Ordnungsdienst der Stadt, hier am Bahnhof, wird zu Karneval auch in den Stadtteilen beim Straßenkarneval aktiv sein. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Beim Karneval ab Altweiber werden nicht nur viele kostümierte Jecken auf den Straßen unterwegs sein, sondern auch der Ordnungs- und Service-Dienst (OSD) der Stadt. Die Mitarbeiter werden dann ihr Hauptaugenmerk unter anderem auf das am Festplatz in Gustorf geltende Glasverbot und die Einhaltung des Jugendschutzes legen.

Aktiv werden sie aber auch, wenn in der Öffentlichkeit uriniert wird oder jemand alkoholbedingt grob störendes Verhalten an den Tag legt. Der OSD wird, wie die Stadt erklärt, Altweiber und Rosenmontag in Gustorf, freitags und samstags in Wevelinghoven und sonntags in Hemmerden unterwegs sein. Er steht für Fragen und Hinweise zur Verfügung.

Das Ordnungsamt und das Jugendamt appellieren an Erwachsene, auf die Kinder und Jugendlichen in ihrem Umfeld zu achten. Besondere Verantwortung komme neben den Eltern auch Gastwirten und Verkäufern in Tankstellen, Geschäften und Kiosken zu. Die Einhaltung der Jugendschutz-Bestimmungen werde durch gezielte Kontrollen überwacht. Für Gewerbetreibende bestehe in Zweifelsfällen die Verpflichtung, das Alter der jungen Kunden zu überprüfen, sich deren Ausweispapiere zeigen zu lassen. „Schwarze Schafe“ haben mit Strafen bis zu 50.000 Euro zu rechnen.

Weitere Bestimmungen im Jugendschutzgesetz: Rauchen und Erwerb von Tabakwaren sind für Minderjährige tabu. Alkoholische Getränke dürfen weder an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Branntweinhaltige Getränke gibt es erst ab 18 Jahren. Auch ein Volljähriger, der in einer Clique alkoholische Getränke an Minderjährige weitergibt, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Die im Jahr 2019 erstmalig gestartete Kampagne „Geht fit“ unter Federführung des städtischen Jugendamts erfährt dieses Jahr ihre zweite Auflage. Beginnend mit den Karnevalstagen werden das Jugendamt, die mobile Jugendarbeit der Rheinflanke und die Caritas mit ihrem Prevent-Mobil im Rahmen von „Geht fit“ auf Festen und Veranstaltungen präsent sein und auf die Gefahren von Alkoholkonsum durch Jugendliche und junge Erwachsene aufmerksam machen.

Neben Beratung und akuter Hilfe gibt es etwa die Möglichkeit, das Handy aufzuladen oder ein kosten- und natürlich alkoholfreies Getränk zu sich zu nehmen.

(NGZ)