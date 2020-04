Wohnen in Grevenbroich : Nach Verzögerung ist der Neubau in Elsen gestartet

Elsen Später als geplant sind die Bauarbeiten für das neue Mehrfamilienhaus des Bauvereins Grevenbroich an der Richard-Wagner-Straße gestartet. Die Wohnungsgenossenschaft mit insgesamt rund 1600 Wohnungen im Bestand errichtet dort einen Komplex mit insgesamt 23 Wohnungen.

Zunächst war an der Stelle ein altes Bauvereinshaus mit vier Wohnungen abgerissen worden. Im Zuge des Abrisses „mussten an einem Nachbarhaus, das keinen eigenen Giebel hat, Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden“, erklärt Bauverein-Vorstand Hubert Zimmermann zu der Verzögerung.

Die habe die folgende Termin-Koordination erschwert. Laut Zimmermann hatte es beim Bauverein bereits Anfragen gegeben, warum die Arbeiten nicht weiter gehen würden. Nachdem der Kampfmittelräumdienst das Gelände, auf dem Erdbohrungen nötig sind, untersucht hat, gehe es nun voran. Eine große Baugrube ist mittlerweile ausgehoben worden. In der Nachbarschaft an der Arndtstraße hatte der Bauverein vor einigen Jahren mehrere Häuser errichtet. Insgesamt 5,4 Millionen Euro werden in den Neubau mit zwei Obergeschossen und einem Staffelgeschoss investiert. Rund 1,8 Millionen Euro erhält der Bauverein an verbilligten Krediten von der NRW-Bank. Acht der Wohnungen werden frei finanziert, 15 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden sozial gefördert.