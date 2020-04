Kommentar zur Hydro : Ein Einschnitt zur falschen Zeit

Grevenbroich Normalerweise sichert Kurzarbeit Arbeitsplätze. Arbeitgeber können Mitarbeiter behalten, Arbeitnehmer verlieren Teile des Lohns, aber nicht ihren Arbeitsplatz. Am Ende profitieren beide Seiten.

Bei Hydro trifft die Kurzarbeit jedoch ein Unternehmen, das jeden vierten Arbeitsplatz in Grevenbroich zur Disposition gestellt hat. Sie kommt in einer Phase, in der dem norwegischen Mutterkonzern die Leistungsfähigkeit des Traditionsstandortes bewiesen werden sollte. Hoffentlich erkennen dies die kühlen Renditerechner im hohen Norden.