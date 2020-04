Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Wie Fleischer und Bäcker der Corona-Krise trotzen

Rhein-Kreis Die Obermeister der Fleischer- und der Bäcker-Innung, Willi Schillings und Rudolf Weißert, sprechen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Branchen.

Rudolf Weißert Sehr unterschiedlich. Kollegen mit einem starken Café-Anteil haben Einbußen von bis zu 30 Prozent. Sehr betroffen sind auch Kollegen, die beispielsweise Unternehmen, Verwaltungen oder Schulen beliefern. Das reine Ladengeschäft wird teilweise sogar intensiver nachgefragt. Die Kunden halten uns die Treue, und sie kaufen teilweise mehr Brot und auch Kuchen. Ein Problem ist, dass die einzelnen Kommunen unterschiedliche Richtlinien für die Betriebe erlassen haben. In manchen Städten und Gemeinden darf nur jeweils ein Kunde in ein Ladenlokal. Ich selbst habe in meiner Bäckerei in Krefeld eine Art Kontaktschutz gebaut, so dass bis zu vier Kunden gleichzeitig im Geschäft sein dürfen und die Mindestabstände gewahrt bleiben.