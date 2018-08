Grevenbroich: Mutmaßliche Vergewaltigung in Flüchtlingsheim

Zwei Männer aus Guinea in Haft : Offenbar Frau in Grevenbroicher Flüchtlingsheim vergewaltigt

Die Polizei hat zwei Männer aus Guinea festgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa

Grevenbroich Die Polizei hat zwei Männer aus Guinea festgenommen, die eine 35 Jahre alte Frau in einem Flüchtlingsheim in Grevenbroich vergewaltigt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Täter sind in Haft.

Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die mutmaßlich 17 und 20-jährigen Männer im Verdacht, ihr Opfer in der Nacht zum 15. Juli 2018 in Düsseldorf kennengelernt und später in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Grevenbroich sexuell missbraucht zu haben.

Die 35-Jährige flüchtete sich anschließend in einen Zug und offenbarte sich dort anderen Fahrgästen und dem Zugpersonal. Die Polizei nahm die Frau an der folgenden Haltestelle in Empfang und leitete unmittelbar Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter ein. Die Verdächtigen konnten kurz darauf in Grevenbroich in Polizeigewahrsam genommen werden.



Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer, so dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaftbefehle beantragte. Die Haftbefehle konnten am 17. August in Vollzug gesetzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

(seeg)